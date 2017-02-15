Доллар упал, но радоваться рано

Курс валют на 15 февраля

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Центральный банк РФ установил следующий курс валют на сегодня: доллар США составляет 57.73 рубля, а евро- 61.29 рубля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на официальный сайт Регулятора. Несмотря на то, что стоимость американской валюты с каждым днем становится ниже, эксперты уверены, что стоимость доллара к концу текущей недели может вернуться к шестидесяти рублям за один доллар. Никаких внезапных скачков в ближайшее время не ожидают. По словам финансистов, россиянам нужно подготовится к росту цен на валюту.

Во Владивостоке сегодня выгодно приобрести американскую валюту в Банке Пойдем! за 58.00 рубля, а продать валюту выгодно в Оперкассе на Фокина,18 за 57.05 рубля за один доллар.

Европейскую валюту сегодня выгодно приобрести в Роял Кредит Банке за 61.40 рубля, а продать валюту выгодно в Восточном Банке за 60.10 рубля за один евро.