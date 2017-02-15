Движение по Станюковича ограничено от дома №28 до дома №37

Произошел обвал трассы

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

На месте обрушения дороги на улице Станюковича продолжают работать специалисты различных ведомств – «Владивостокской городской поисково-спасательной службы», МЧС, полиции, ОАО «ДГК», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. На месте происшествия побывали и.о. главы Владивостока Константин Лобода и заместитель главы администрации Леонид Вильчинский.

Первоначально для обеспечения безопасности пешеходов и автомобилистов было закрыто движение по улице Станюковича от дома №3 до дома №54.

Сейчас проезд закрыт на меньшем участке - по ул. Станюковича от дома №28 до дома №37. Такое решение было принято для обеспечения проезда горожан к жилым домам. Здесь выставлены ограждения и дорожные знаки.

Константин Лобода поручил ответственным лицам выполнить комплекс мероприятий - укрепить откос и не допустить дальнейшего сползания грунта, чтобы предотвратить порыв сети теплоснабжения, которая проходит по улице Станюковича.

Напомним, что обрушение произошло в ходе проведения земляных работ при строительстве объекта в районе ул. Станюковича, 28а. Пострадавших нет.