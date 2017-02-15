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Общество

В Приморье тигрица травмировала лапу

Специалисты выясняют, как хищница получила травму
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Пойманная в декабре 2016 года в Лазовском районе тигрица, которая в настоящая время находится в Центре реабилитации и реинтродукции, после выпуска в вольный вольер стала прихрамывать на одну лапу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Центр «Амурский тигр».

Специалисты пытаются выяснить, как хищница получила травму. В настоящее время было принято решение наблюдать за тигрицей до конца февраля, так как это может быть просто ушиб, если ситуация не изменится, то будет проводиться обширное обследование – не исключена и операция.

Как сообщили специалисты, тигрица уже более уверено наступает на лапу, поэтому может обойтись и без хирургического вмешательства.

Отметим, что в конце февраля 2017 года будет проведено совещание, где специалисты решат, требуется ли животному хирургическое вмешательство.

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