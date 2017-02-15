Более 70 килограмм наркотиков уничтожено в Приморье

Бывшие "владельцы" веществ уже отбывают наказание

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

В Артеме комиссия по уничтожению наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров произвела уничтожение наркотиков, изъятых у подозреваемых в совершении наркопреступлений, путем их сожжения,, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморью.

В 2016 году на территории Артема зарегистрировано 178 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Выявлен 41 факт сбыта наркотических средств. Расследовано и направлено в суд 113 уголовных дел по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Сотрудниками полиции из незаконного оборота изъято более 80 килограммов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ. Основную массу изъятого составляют наркотики каннабисной группы. Изъято более 50 килограммов конопли, 17 килограммов марихуаны, 250 граммов масла каннабиса, около 300 граммов гашиша, а также около 500 граммов героина и 6 килограммов наркотиков синтетического происхождения.

Отметим, что уничтожению подлежали наркотики и психоактивные вещества, являющиеся вещественными доказательствами по уголовным делам, по которым принято судебное решение и приговор вступил в законную силу. Большая часть фигурантов уже отбывает наказание в местах лишения свободы.