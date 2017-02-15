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Студенты Владивостока выращивают огурцы в университете

Бизнес-сообщества привлекла мини-ферма, которую открыли магистранты в кампусе ДВФУ
Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Студенческим проектом приморцев заинтересовались крупные региональные инвесторы, а именно: агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и группа компаний «Русагро», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Бизнес-сообщества привлекла мини-ферма, которую открыли магистранты в кампусе ДВФУ. Молодые биологи, химики, архитекторы и дизайнеры прямо в коридорах выращивают овощи и зелень. Возможно, уже в недалеком будущем все студенты встанут на ступень импортозамещения и перейдут на собственные продукты.

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