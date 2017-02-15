Московские авиарейсы задерживают в эаропорту Владивостока

Расписание

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

В аэропорту Владивостока сегодня, 15 февраля, задерживаются два авиарейса, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на оперативное табло аэропорта.

Так, рейс компании Аэрофлот SU-1701 Владивосток — Москва/Шереметьево задерживается на 35 минут. Вылет планировался в 9 часов 20 минут, но перенесся на 9 часов 55 минут. Время регистрации на рейс: 07:13-09:15.

Также рейс компании Аэрофлот SU-1703 Владивосток — Москва/Шереметьево задерживается на 2 часа 50 минут. Вылет планировался в 14 часов 5 минут, но перенесся на 16 часов 55 минут. Время регистрации на рейс: 14:50-16:10.