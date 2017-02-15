Хоккейный клуб «Адмирал» попал под поезд. Ярославский "Локомотив" у себя дома разгромил приморскую команду, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал. Нашим баскетболистам на выезде также не повезло. "Спартак-Приморье" уступил игрокам из города Ревда. Зато посчастливилось приморским самбистам - Первенство России принесло нашим бойцам сразу несколько наград, а также путевки на мировые соревнования.
Хоккейный клуб «Адмирал» попал под поезд
Новости спортаВладивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.
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