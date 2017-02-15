Один междугородний рейс из Владивостока отменен

09:41 Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив

23:38 Домашнее видео Тарасова с любовницей довело Ольгу Бузову до слез Видео

17:48 Старшеклассники Владивостока проходят профессиональные пробы Фото

17:28 Пластилиновые солдатики во Владивостоке Фото

17:05 При столкновении малолитражки и джипа во Владивостоке пострадала пассажирка такси Фото

Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

- Вряд ли, это все «показуха» - Думаю, да - Ничего не поможет против "Пушистика" и "Боярышника"

Электронные версии