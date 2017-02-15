Как попасть в торговый центр, если вынужден перемещаться в инвалидном кресле? Рейд по доступной среде провели общественники вместе со съемочной группой VIII канала.
Инвалиды не могут попасть в торговые центры Владивостока
Пока недоступная средаВладивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
13:11, 14 февраля 2017 Международный день презерватива: о чём важно помнить при близких контактах?
Один из способов защиты
11:42, 14 февраля 2017 ФК «Луч-Энергия» снова оказался в подвешенном состоянии
Новости спорта
10:36, 14 февраля 2017 Новая книга о Владивостоке и других мужчинах!
Презентация "мужской" книги состоялась в приморской столице
11:01, 13 февраля 2017 «ЭРА-ГЛОНАСС» стала самой обсуждаемой темой во Владивостоке за минувшую неделю
Автовладельцы попали в замкнутый круг
16:07, 11 февраля 2017 Во Владивостоке хранят память о великом поэте
Пушкин и его почитатели
15:09, 11 февраля 2017 Нелегальную игорную зону закрыли в поселке Врангель
Джекпот оперативников
14:06, 11 февраля 2017 "Спартак-Приморье" обыграл на выезде баскетбольный клуб "Урал"
Новости спорта