Во Владивостоке сегодня +3°C

Сегодня, 15 февраля, погоду в Приморье определяет поле повышенного атмосферного давления. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха -5...+7 °C, сообщает Примпогода.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура +1...+3°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +1...+3°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха +2...+4 °C.