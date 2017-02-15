На Тайване в результате крушения туристического автобуса погибли 32 человека

В момент аварии в автобусе находились 44 человека

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

На Тайване в ДТП попал туристический автобус, в результате чего погибли 32 человека, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Следует уточнить, что авария произошла неподалеку от столицы Тайваня Тайбэя. Причина ДТП пока неизвестна.



По предварительным данным, автобус врезался в дорожное ограждение, после чего перевернулся. Экстренным службам пришлось использовать кран, для того чтобы убрать обломки автобуса с дороги.



В момент аварии в автобусе находились 44 человека. 30 из них погибли на месте катастрофы, еще двое скончались позднее в больнице. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения столицы Тайваня.

По словам заместителя мэра Тайбэя, в числе пострадавших много пожилых людей.

Напомним, что в июле 2016 года в результате ДТП с участием автобуса на Тайване погибли 26 туристов. Тогда автобус врезался в придорожное заграждение, после чего загорелся.