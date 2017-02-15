В Чебоксарах пенсионер расчленил знакомого, раскритиковавшего его игру на гармошке

Во время задержания подозреваемый оказал активное сопротивление

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

В Чебоксарах пенсионера осудили за убийство с расчленением трупа. Как оказалось, причиной совершения преступления стала критика за его плохую игру на гармони.



Следует уточнить, что убийство произошло 24 октября 2016 года на съемной квартире по улице Розы Люксембург во время распития спиртных напитков. По данным следствия, 63-летний пенсионер в ходе ссоры нанес 66-летнему знакомому множество ударов ножом, гвоздодером и кувалдой.



От полученных ранений пострадавший скончался на месте происшествия, а злоумышленник, выпив валерьянки, лег спать.



В материалах дела говорится, что ссора между мужчинами возникла из-за того, что потерпевший заявил своему знакомому, что тот плохо играет на гармошке.





После убийства, в течение трех дней тело убитого находилось в квартире. А в ночь с 26 на 27 октября пенсионер расчленил труп топором, после чего положил в чемоданы из-под гармошек и выбросил в мусорные контейнеры, еще часть трупа осталась в квартире. Части тела были обнаружены 28 октября в мусорном контейнере, в квартире и на городском мусоросортировочном комплексе.



Во время задержания подозреваемый оказал активное сопротивление. Судебно-психиатрическая экспертиза показала, что горожанин страдает хроническим психическим расстройством. Постановлением суда он признан невменяемым и ему назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением. Постановление суда еще не вступило в законную силу.