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Политика и экономика

Россияне возмутились минимальными зарплатами в странах Евросоюза

Реальные доходы в России выше
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Россияне в сети возмутились уровнем минимальных зарплат в странах Евросоюза, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Европейское статистическое агентство Евростат опубликовало информацию о том, что самые низкие минимальные зарплаты на начало 2017 года зарегистрированы в Болгарии (235 евро в месяц) и Румынии (275 евро в месяц).

Самая высокая минимальная зарплата в Люксембурге – около 2 тыс евро. В Бельгии, Германии, Ирландии и Нидерландах минимальна заплата составляет примерно 1,5 тыс евро. А в таких странах, как Австрия, Дания, Италия, Кипр, Финляндия и Швеция просто нет понятия минимальной зарплаты. В Евростате отмечают, что по сравнению с 2008 года, минимальная зарплата выросла во всех странах-участницах ЕС кроме Греции. В Греции же она сократилась на 14%.

Россияне в соцсетях активно начали обсуждать данные Евростата. Многих возмутило то, что самые минимальные зарплаты европейцев намного выше доходов россиян.

«Самая нищая страна ЕС — Болгария. Зарплата 235 евро. Россиюшка — 120 евро (7500 рублей), на руки — меньше пяти тысяч. И то, если заплатят», - пишет один из участников обсуждения.

Но при этом, с гордостью отмечают некоторые пользователи, максимальные зарплаты в России выше. «Если в России минимальная зарплата будет выше, то войска НАТО точно придут и займут рабочие места россиян», - пошутил еще один пользователь в сети по этому поводу.

А кто-то из юзеров отметил, что реальные доходы в России выше, поскольку в нашей стране существует «белая» и «серая» зарплаты.

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