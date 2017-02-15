Хакеры украли с карт россиян более 1 млрд рублей в 2016 год

Центробанк зафиксировал за прошлый год девять попыток хищения средств

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Как сообщил первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский, выступая на IX Уральском форуме, в прошлом году мошенники совершили несанкционированные операции с использованием платежных карт россиян на 1,08 млрд рублей. Вместе с тем, как он отметил, объем несанкционированных операций за прошлый год уменьшился на 6 % и составил около 1 миллиарда 80 миллионов рублей, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

При этом Лунтовский сослался на отчетность банков и данные центра мониторинга FinCert. Он также отметил, что удельный вес мошеннических операций по картам в общем объеме транзакций составил 0,0002%. Наряду с этим Лунтовский подчеркнул, что ЦБ будет поддерживать уровень таких операций не выше 0,0005%, а в международных платежных системах – 0,0009%.

Стоит сказать, что Центробанк зафиксировал за прошлый год девять попыток хищения средств с корреспондентских счетов банков в ЦБ на 2,18 млрд руб., из них 1,5 млрд руб. хакерам удалось вывести.

Удержать низкий показатель несанкционированных транзакций Центробанк собирается с помощью введения стандартов по защите банковский информации.

«Проект размещен на сайте Росстандарта для публичного обсуждения. Планируется, что стандарт будет введен в четвертом квартале 2017 года», — уточнил Лунтовский. Он также заявил, что ЦБ пересмотрит технологические требования к переводу денежных средств, а также в этом году дополнительно введет изменения в нормативы требований к обеспечению защиты информации при переводе средств.