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Общество

Общественный совет по ЖХК обсудил актуальные вопросы

Выездной семинар «Управдома» пройдут в четверг
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжает свою работу Общественный совет по ЖКХ при администрации города, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Представители общественности, управляющих компаний, ТСЖ, ресурсоснабжающих организаций и администрации Владивостока собираются для обсуждения актуальных вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Так, на минувшей неделе в администрации города состоялось 17-е заседание совета, на котором обсуждались вопросы оплаты ОДН, а также работы муниципального унитарного предприятия «Расчётно-кассовый центр жилищно-коммунального хозяйства Владивостока».

О том, как в этом году производятся начисления за общедомовые нужды, рассказали представители ресурсоснабжающих организаций - ДГК, Дальэнергосбыта и Водоканала.

В связи с тем, что вопрос новых правил расчета ОДН сейчас является одним из самых актуальных для горожан, заместитель председателя Общественного совета по ЖКХ Наталья Войновская рекомендовала организовать выездные уроки школы «Управдом», а управляющим компания и ТСЖ - разместить информацию о расчете ОДН на информационных досках в многоквартирных домах.

К слову, о новой системе платы за общедомовые нужды уже рассказали на прошедшем занятии школы «Управдом». Сегодня, 14 февраля, а также в четверг, 16 февраля, пройдут выездные семинары «Управдома».

Расписание выездных семинаров, посвященных вопросам начисления платы за ОДН:

  • 14 февраля в 18.30 в школе № 11 (пр-т Красного Знамени, 123);
  • 16 февраля в 18.30 в школе № 33 (ул. Сахалинская, 23а).
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