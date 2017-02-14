Женщины и в 80 лет продолжают любить секс, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Британские ученые в ходе исследования выяснили, что женщины в 80-летнем и старше возрасте имеют более качественный секс, чем те, кто моложе 30 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на The Telegraph.

Специалисты провели исследование, в котором принимали участие 7 тысяч добровольцев старше 50 лет и установили, что в то время как способность к возбуждению ухудшалась у женщин с возраста от 50 до 79 лет, как только преодолевался порог в 80 лет проблемы с возбуждением уменьшились до уровня, преодолеваемого в 60 лет.

По мнению специалистов, повышение в позднем возрасте удовлетворения может делать пожилых людей более счастливыми.

Результат исследования показал, что, примерно, 25% женщин в их 50-летнем возрасте имеют проблемы с возбуждением, в то время как доля тех, кто имеет проблемы в 60 лет увеличилась, примерно, на 37%, и до 40% - у 70-летних. Но после достижения 80 лет только 35% сообщают о наличии проблемы с возбуждением и сексом в целом.

Как рассказали ученые, в обществе уверены, что секс заканчивается, как только человеку исполняется 80 лет, однако это мнение ошибочное. Данные опроса также показали, что чем больше пожилые женщины были удовлетворены своей сексуальной жизнью, тем большую частоту интимных контактов они имели со своими партнерами.