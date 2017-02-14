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Общество

Домашнее видео Тарасова с любовницей довело Ольгу Бузову до слез

Футболист начал жизнь без Ольги
Фото: Инстаграм Фото: Инстаграм
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Известная телеведущая  Ольга Бузова на День всех влюбленных шокировала подписчиков душераздирающим постом в Инстаграм, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг. Как оказалось, ее довел до слез бывший супруг, который опубликовал в Сети видео со своей новой девушкой.

Стоит сказать, что после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга с головой погрузилась в работу, однако жить ей сейчас весьма нелегко.


В частности, недавно Ольга смогла выйти на сцену только после капельниц и уколов. Согласно рекомендациям врачей, телеведущей нужно больше есть и спать.

Но недавно певица снова расстроилась, хотя каждый день она сама себе обещает не плакать. Дело в том, что ее бывший супруг через месяц после развода привел новую пассию в квартиру, которая некогда принадлежащую Ольге и Диме.

«Только закончила работать...только что увидела то, что сделало мне опять больно...обещаю себе каждый день больше не плакать...обещаю себе каждый день начать спать и есть...но пока не получается... когда станет легче???? КОГДА????????», - написала Ольга в соцсети.

Отметим, что Дмитрий привел к себе домой блогера и показал ему на видео семейную идиллию: его девушка мило готовила обед на кухне.

В свою очередь сердобольные поклонники Ольги принялись утешать свою любимицу добрыми словами и отметили, что Тарасов не стоит того, чтобы о нем плакать. Несмотря на обещания Ольги не переживать по поводу этой истории, развод, по всей видимости, еще долго будет мучить ее воспоминаниями о счастливой семейной жизни.

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