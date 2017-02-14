Ученые узнали, почему женщины не торопятся рожать детей

Какие болезни несет за собой возраст

Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, почему люди не торопятся рожать детей и становятся родителями лишь после 30 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Как оказалось, большое значение имеет и возраст будущего отца, потому что он влияет на степень защиты хромосом от повреждений. Во-первых, они влияют на процесс старения, во-вторых, на риск преждевременной смерти. У женщин, становящимися матерями в более позднем возрасте, увеличивается шанс родить близнецов из-за гормональных изменений. В данном случае, снижается вероятность развития онкологии.

По словам специалистов, у детей, рожденных от мамы старше 30 лет, возрастает риск развития маниакально-депрессивного расстройства, СДВГ, аутизма, гипертонии.

Однако специалисты не призывают рожать женщин лишь в определенном возрасте, а напоминают, что всегда следует думать о последствиях.