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Ученые узнали, почему женщины не торопятся рожать детей

Какие болезни несет за собой возраст
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, почему люди не торопятся рожать детей и становятся родителями лишь после 30 лет, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Актуальные Новости.

Как оказалось, большое значение имеет и возраст будущего отца, потому что он влияет на степень защиты хромосом от повреждений. Во-первых, они влияют на процесс старения, во-вторых, на риск преждевременной смерти. У женщин, становящимися матерями в более позднем возрасте, увеличивается шанс родить близнецов из-за гормональных изменений. В данном случае, снижается вероятность развития онкологии.

По словам специалистов, у детей, рожденных от мамы старше 30 лет, возрастает риск развития маниакально-депрессивного расстройства, СДВГ, аутизма, гипертонии.

Однако специалисты не призывают рожать женщин лишь в определенном возрасте, а напоминают, что всегда следует думать о последствиях.

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