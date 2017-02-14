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Спорт

Первый этап городской спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди школьников завершён во Владивостоке

Заключительный этап спартакиады состоится в октябре
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке подвели итоги первого этапа спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди школьников. Финальное соревнование, в котором приняли участие более 10 команд-победителей районных состязаний, состоялись в школе № 60 (ул. Русская, 43), сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Старшеклассники соревновались в стрельбе из пневматического оружия, на скорость разбирали и собирали автомат Калашникова, участвовали в стрелковом поединке (бег с препятствиями и стрельбой по падающим мишеням). Это испытание продемонстрировало навыки командной работы школьников.

По итогам соревнований определилась тройка призеров:

  • 1 место – команда школы № 73;
  • 2 место – команда школы № 60;
  • 3 место – команда школы № 82.

Как сообщили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования администрации Владивостока, спартакиада по военно-прикладным видам спорта проводится в три этапа. Следующий - прикладное силовое многоборье – запланирован на март. Участникам соревнований – юношам 10-11 классов – предстоят подтягивания на перекладине, прыжки в длину с места и другие испытания.

Заключительный этап спартакиады состоится в октябре. Военно-прикладное троеборье включает в себя стрельбу из пневматической винтовки, метание гранаты и кросс. Участвовать в данном этапе смогут и юношу, и девушки 9-11 классов.

Кроме того, в этом году впервые в рамках спартакиады запланирована текущем году еще запланирована олимпиада по ОБЖ.

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