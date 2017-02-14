Пластилиновые солдатики во Владивостоке

Константин Ворожбит представил свою выставку

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

В доме-музее семьи Сухановых начала работу выставка военно-исторической миниатюры «Война в кружевах», сообщает корреспондент РИА VladNews.

Свои работы – сотни (всего более четырехсот) выполненных из пластилина солдатиков – представил сотрудник музея имени Арсеньева Константин Ворожбит. Уже много лет он занимается военно-исторической миниатюрой, в деталях воссоздавая облик солдат и офицеров войн прошлых веков, точнее – времен Первой империи Наполеона и Семилетней войны.

На этот раз Константин Ворожбит представил публике маленьких героев Семилетней войны, одной из самых тяжелых и кровопролитных из тех, что шли в Европе в XVIII веке.

Сегодня в коллекции Константина только фигурок времен Семилетней войны более тысячи – это армии Пруссии, России, Франции и Англии. На выставке «Война в кружевах» представлено 434 фигурки трех армий – нет только английских солдат – и восемь пушек. Причем некоторые пушки и фузеи в руках солдат могут даже стрелять!

Проволочный каркас, пластилин разных цветов и много-много терпения, труда и знаний – вот что нужно, чтобы создавать такие армии… В среднем на одну фигурку у Константина уходит от трех до 15 часов.

Ведь главное в том, что детали обмундирования каждого из солдат и офицеров воссозданы Константином до мелочей – от цвета мундира до вышивки на манжетах или количества пуговиц на гамашах.

Кроме того, в рамках выставки Константин Ворожбит попытался воспроизвести часть одного из сражений Семилетней войны – столкновение конной лавы прусской и русской армий во время сражения при Пальциге.

«Когда сшибаются две такие конницы, это фантастическое зрелище… Именно в таких боях русская конница, начавшая войну весьма неудачно, набиралась опыта и буквально закалялась. Эту битву, кстати, выиграла русская армия! – рассказывает Константин Ворожбит. - А чтобы точно знать, какого цвета были мундиры, головные уборы, гамаши, ментики у каждого из солдат и офицеров каждого полка, я изучаю целые тома исторической литературы, у меня дома – море книг этой тематики, вплоть до шеститомной энциклопедии вооружений и военного костюма.

Не зря войны того времени назывались «войной в кружевах», потому что солдаты и особенно офицеры в каждой армии одевались очень красиво, красочно, носили камзолы, сверху на которые надевался мундир, кружевные манжеты… Но, разумеется, сама война оставалась уродливой и кровопролитной…».

Каждую субботу – а выставка продлится до конца февраля - Константин Ворожбит будет рассказывать об истории Семилетней войны, истории мундира, также он готов проводить и мастер-классы. Был бы интерес!