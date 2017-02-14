Застройщик: Обрушение трассы во Владивостоке произошло из-за ошибки субподрядчика 17:16, 14 февраля Застройщик: Обрушение трассы во Владивостоке произошло из-за ошибки субподрядчика
При столкновении малолитражки и джипа во Владивостоке пострадала пассажирка такси 17:05, 14 февраля При столкновении малолитражки и джипа во Владивостоке пострадала пассажирка такси (Фото)
Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы 15:55, 14 февраля Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы (Видео)
Новостная лента
Февраль, 14 вторник
17:45
Проблемы автомобилистов Приморья решит митинг Эксклюзив
17:45
Дневник парня: Я продержался уже полгода! Эксклюзив
17:28
Пластилиновые солдатики во Владивостоке Фото
17:16
Застройщик: Обрушение трассы во Владивостоке произошло из-за ошибки субподрядчика
17:05
При столкновении малолитражки и джипа во Владивостоке пострадала пассажирка такси Фото
16:59
Приморские кудоисты завоевали медали всех достоинств на Кубке мира
16:47
Депутаты озабочены вопросом питания в детских садах и школах Владивостока
16:37
В Лазовском заповеднике и нацпарке "Зов тигра" насчитали 15 тигров и 9 тигрят Фото
16:28
"Хронограф" - новая передача на 101,7 fm
16:26
Свыше 1200 нетрезвых водителей "поймали" сотрудники полиции в Приморье
16:19
«Осторожно! Театр вызывает привыкание» – о том, как создавался самый театральный проект Владивостока
16:04
Пьяная жительница Приморья устроила дебош во время ареста ее автомобиля
15:55
Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы Видео
15:43
В центре Владивостока эвакуируют людей
15:42
Пожарные Владивостока спасли из горящего здания 14 человек
15:31
В развлекательный курорт «Приморье» будут заезжать по «Золотому мосту» Фото
15:20
Почти 50 животных были спасены при пожаре в Приморье
15:10
Прокуратура Приморья начала проверку по факту обрушения дороги в центре Владивостока
15:08
Единоросса Хачика Шагиняна не пустили в Думу Спасского района
15:04
ГИБДД: Дорога в центре Владивостока перекрыта Фото
14:47
На месте обвала трассы во Владивостоке работают спасатели Фото
14:36
В самый романтичный праздник в Приморье "сыграют" 15 свадеб
14:34
Губернатор Приморья поручил разобраться в причинах обрушения трассы во Владивостоке
14:25
Стали известны подробности обрушения трассы в центре Владивостока Видео
14:22
Владивостокцам расскажут, как создать красивый сад своими руками
14:16
«Дело Шамратова»: СУ СК России изучит работу следователей полиции в Приморье
14:11
Владивостокские таксисты продолжают неадекватно вести себя на дороге Эксклюзив
14:00
В центре Владивостока обрушилась трасса Фото и Видео
13:48
Сокращенный рабочий день положительно влияет на здоровье человека, - ученые
13:37
Памятный митинг пройдет во Владивостоке
13:26
Какой сегодня праздник: 14 февраля - Международный день дарения книг
13:11
Международный день презерватива: о чём важно помнить при близких контактах? Видео
Как вы думаете, будет ли эффективна нынешняя борьба с суррогатом алкоголя в Приморье?

Электронные версии
4082 (21) от 14 февраля 2017 Электронная версия газеты Владивосток
Сняли звезду и отправили в шредер
«Эру-ГЛОНАСС» подтолкнут митингом
Миллион за «Крейсера»
Новая система расчета ОДН стала поводом для спора
Работу управляющих компаний проверяют во Владивостоке
67 от 01 февраля 2017 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть работа на даче объединяет семью!
Вновь потребуется межевание
Учитесь выращивать виноград? Приходите в клуб!
Самый лучший Новый год – на даче!
Какую малину выбрать?
Фоторепортажи

Пластилиновые солдатики во Владивостоке

Константин Ворожбит представил свою выставку
Фото: Алексей Воронин, газета Фото: Алексей Воронин, газета "Владивосток"
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

В доме-музее семьи Сухановых начала работу выставка военно-исторической миниатюры «Война в кружевах», сообщает корреспондент РИА VladNews.

Свои работы – сотни (всего более четырехсот) выполненных из пластилина солдатиков – представил сотрудник музея имени Арсеньева Константин Ворожбит. Уже много лет он занимается военно-исторической миниатюрой, в деталях воссоздавая облик солдат и офицеров войн прошлых веков, точнее – времен Первой империи Наполеона и Семилетней войны.

На этот раз Константин Ворожбит представил публике маленьких героев Семилетней войны, одной из самых тяжелых и кровопролитных из тех, что шли в Европе в XVIII веке.

Сегодня в коллекции Константина только фигурок времен Семилетней войны более тысячи – это армии Пруссии, России, Франции и Англии. На выставке «Война в кружевах» представлено 434 фигурки трех армий – нет только английских солдат – и восемь пушек. Причем некоторые пушки и фузеи в руках солдат могут даже стрелять!

Проволочный каркас, пластилин разных цветов и много-много терпения, труда и знаний – вот что нужно, чтобы создавать такие армии… В среднем на одну фигурку у Константина уходит от трех до 15 часов.

Ведь главное в том, что детали обмундирования каждого из солдат и офицеров воссозданы Константином до мелочей – от цвета мундира до вышивки на манжетах или количества пуговиц на гамашах.

Кроме того, в рамках выставки Константин Ворожбит попытался воспроизвести часть одного из сражений Семилетней войны – столкновение конной лавы прусской и русской армий во время сражения при Пальциге.

«Когда сшибаются две такие конницы, это фантастическое зрелище… Именно в таких боях русская конница, начавшая войну весьма неудачно, набиралась опыта и буквально закалялась. Эту битву, кстати, выиграла русская армия! – рассказывает Константин Ворожбит. - А чтобы точно знать, какого цвета были мундиры, головные уборы, гамаши, ментики у каждого из солдат и офицеров каждого полка, я изучаю целые тома исторической литературы, у меня дома – море книг этой тематики, вплоть до шеститомной энциклопедии вооружений и военного костюма.

Не зря войны того времени назывались «войной в кружевах», потому что солдаты и особенно офицеры в каждой армии одевались очень красиво, красочно, носили камзолы, сверху на которые надевался мундир, кружевные манжеты… Но, разумеется, сама война оставалась уродливой и кровопролитной…».

Каждую субботу – а выставка продлится до конца февраля - Константин Ворожбит будет рассказывать об истории Семилетней войны, истории мундира, также он готов проводить и мастер-классы. Был бы интерес! 

Автор фоторепортажа: Алексей Воронин, газета "Владивосток"

comments powered by Disqus
Похожие новости
​«Приморочка» дважды одержала победу во Владивостоке
12:51, 13 февраля 2017 ​«Приморочка» дважды одержала победу во Владивостоке

В женском волейболе стартовал второй круг

Во Владивостоке проходит всероссийская выставка собак
11:38, 12 февраля 2017 Во Владивостоке проходит всероссийская выставка собак

Работа выставки продолжится в воскресенье

Школьники Владивостока впервые написали Тотальный диктант на китайском языке
12:42, 09 февраля 2017 Школьники Владивостока впервые написали Тотальный диктант на китайском языке

Финал пройдет 15 февраля

Изнанка аэропорта Владивостока
11:45, 09 февраля 2017 Изнанка аэропорта Владивостока

Фоторепортаж РИА VladNews

В Приморском океанариуме теперь можно увидеть «Танцы со скатами»
10:57, 07 февраля 2017 В Приморском океанариуме теперь можно увидеть «Танцы со скатами»

Животные со временем привыкают к людям

Василий Авченко презентовал новую книгу
09:31, 06 февраля 2017 Василий Авченко презентовал новую книгу "Фадеев" во Владивостоке

Издание вошло в серию «Жизнь замечательных людей»

Восточный шаверменный форум вызвал ажиотаж во Владивостоке
07:21, 06 февраля 2017 Восточный шаверменный форум вызвал ажиотаж во Владивостоке

Организаторы были приятно поражены успехом