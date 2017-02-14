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Застройщик: Обрушение трассы во Владивостоке произошло из-за ошибки субподрядчика

Сейчас трасса перекрыта
Фото: УМВД России по Приморскому краю Фото: УМВД России по Приморскому краю
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Представитель застройщика ООО «Каскад-строй» Павел Кондратенко в разговоре с коррепондентом РИА VladNews назвал предварительные причины обрушения подпорной стены, что привело к обвалу проезжей части в районе ул. Станюковича, 28А. По предварительной версии, субподрядчики произвели некачественную работу.

"Обрушение подпорной стены произошло на территории стройплощадки во время строительных работ. На все земляные работы мы получили соответствующие разрешительные документы, а также составили проект по укреплению грунта. Сейчас мы устанавливаем причины происшествия. Однако, по предварительной версии, обрушение подпорной стены произошло из-за ошибки субподрядчика, который выполнял строительные работы. Он же выполнял и проект по обустройству стены", - сообщили в компании ООО "КаскадСтрой".

Как ранее сообщало РИА VladNews, из-за обвала дороги временно закрыт сквозной проезд по улице Станюковича – от дома № 3 до Станюковича, 54.

На месте инцидента сейчас работают два наряда ДПС, инспектор дорожного надзора Госавтоинспекции Владивостока, сотрудники МЧС. В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.  

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