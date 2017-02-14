Завтра во Владивостоке ожидается до +3°С

В Приморье пришла оттепель

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

В Приморье установилась спокойная метеорологическая обстановка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Ночами еще морозно, а вот днем февральское солнце радует жителей. В ясные дни суточная амплитуда температуры воздуха местами достигает 20 градусов и больше.

Спокойная комфортная погода с начала недели установилась и в Приморье. Температура воздуха повысилась на 2-3 градуса.

Сегодня, 14 февраля, в Приморье было солнечно, без осадков. Во Владивостоке ясно, свежий северный ветер. Во второй половине дня столбики термометров в разных районах поднялись до отметок −1…−3 °С.

Предстоящей ночью характер погоды в Приморье не изменится: малооблачно, морозно, −15…−23 °С, в горных районах до −28 °С, на побережье −6…−11 °С. Завтра днем юго-западными потоками на край будет выноситься теплая воздушная масса с Китая, потеплеет до +1…+8 °С, на севере 0…−3 °С. Среднесуточные температуры превысят климатическую норму на 3–8 градусов.

В краевом центре в среду, 15 февраля, ночью небольшая, днем переменная облачность без осадков. Ветер слабый, днём юго-западный умеренный. Температура ночью −7…−9 °C, днем 0…+3 °C.