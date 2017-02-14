При столкновении малолитражки и джипа во Владивостоке пострадала пассажирка такси

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке произошло ДТП с участием трёх автомобилей. В результате аварии пострадала женщина, сообщает РИА VladNews.

По информации очевидцев, автомобиль-такси Toyota Passo в районе дома №28 по улице Окатовая неожиданно повернул налево. В этот момент навстречу автомобилю такси двигалось транспортное средство марки Mitsubishi Outlander. Для женщины, управлявшей джипом, маневр малолитражки стал неожиданностью. В результате чего произошло столкновение.

От удара Toyota Passo отбросило в сторону, автомобиль протаранил Toyota Land Cruiser Prado, стоящий у пешеходного перехода, и после этого малолитражка снова отлетела в сторону.

По словам очевидцев, пассажирка такси находилась в шоке и жаловалась на боль в ребре, однако от медицинской помощи отказалась.

Обстоятельства случившегося ещё предстоит выяснить специалистам.