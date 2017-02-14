День святого Валентина: как празднуют 14 февраля во всем мире

Празднование памяти святого Валентина было установлено как почитание мученичества

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

День святого Валентина – праздник влюбленных – отмечается 14 февраля в Европе с XIII века, а в США – с 1777 года. В России этот праздник стал популярен с 1990-х годов. Более глубокие корни он имеет в католическом и протестантском мире, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



История возникновения Дня влюбленных берет начало с празднования памяти святого Валентина.



Согласно одной из легенд, в римской империи жил христианский проповедник по имени Валентин, который в 269 году венчал легионеров с их возлюбленными, несмотря на запрет императора Клавдия II. Дело в том, что воюющая римская армия испытывала недостаток солдат для походов, и военачальник был убежден, что главный враг его планов – браки, так как женатый легионер о думает о том, как семью прокормить. И, дабы сохранить в своих солдатах воинский дух, император издал указ, запрещающий легионерам жениться.



Клавдий II, узнав о деятельности проповедника, велел бросить его в тюрьму, а потом подписал указ о его казни.



Согласно легенде, в Валентина влюбилась слепая дочь тюремщика, но он, как священник, давший обет безбрачия, не мог ответить на ее чувства. Однако в ночь перед казнью 13 февраля написал ей трогательное письмо, где рассказал о своей любви. А девушка, прочитав послание, прозрела.



Однако на самом деле празднование памяти святого Валентина было установлено как почитание мученичества. Принявших мученическую смерть за веру по имени Валентин было трое, и жили они на заре христианства.



Первый из них погиб в Карфагене вместе с группой единоверцев и это единственное, что о нем известно. Второй Валентин был епископом Интерамны (ныне город Терни в Италии), он был казнен во время гонений на христиан и похоронен при Фламиниевой дороге в окрестностях Рима. Его мощи и поныне хранятся городе Терни.



Пресвитер Валентин стал третьим мучеником за веру — он был обезглавлен между 268 и 270 годами. Мощи пресвитера Валентина покоятся частично в Риме, частично в Дублине.



Отметим, что День святого Валентина в России, как и на Западе, принято отмечать подарками в форме сердца и дарить друг другу валентинки. На 14 февраля парочки устраивают романтические вечера, вместе ходят в рестораны, театры или кино.



Следует отметить, что одним из лучших подарков на День влюбленных мужчине может стать техническая новинка или гаджет.

Прекрасным подарком станут билеты на концерт любимой группы, на киносеанс или в театр. Также можно сходить в аквапарк, боулинг или любое другое место, которое нравится Вашей половинке.



На День святого Валентина мужчина и женщина могут могут устроить друг другу романтический ужин.