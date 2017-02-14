Вместе с известными в Приморье исполнителями, выступили подопечные фонда «Сохрани жизнь»

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Благотворительный концерт в поддержку онкобольных детей собрал более сотни жителей Владивостока. В зале Дома молодежи на одной сцене выступили такие известные в крае исполнители, как Александр Пстыга, так и юные подопечные фонда «Сохрани жизнь». Для нужд краевого онкогематологического центра было собрано около 50 тысяч рублей.

Организаторы благотворительного концерта - общественный совет при УВД по Приморскому краю и фонд «Сохрани жизнь». Концерт прошел в субботу, в Доме молодежи. Перед началом мероприятия работали точки по продажи сувениров, часть выручки с которых пошла на нужды краевого онкогематологического центра.

7-летний Ваня пришел на концерт с дедушкой. По словам мальчика, он раньше не знал, что дети могут болеть тяжелыми заболеваниями и в течение длительного времени не вставать с постели.

- Мне казалось, что все дети - здоровые, - говорит Ваня. - И мне казалось, что такие серьезные болезни чаще бывают у взрослых. Сегодня было очень грустно узнать, что тяжело болеют и совсем маленькие дети, хочется, чтобы было изобретено лекарство от таких болезней и все эти ребята скорее вернулись к нормальной жизни.

На одной сцене выступали духовой оркестр УВД по Приморскому краю, творческие коллективы, известные артисты, а также юные волонтеры и подопечные фонда. Дети пели песни и читали стихотворения, посвященные онкологии. Среди участников концерта - 16-летняя Анна Филосова, полтора года проходившая лечение в краевом онгематологическом центре.

- В конце 2015 года мне только исполнилось 14 лет и я поехала отдыхать в санаторий, - вспоминает Анна. - Никаких тревожных звонков не звучало и все было хорошо. Но после того, как возвращения домой, в Пограничный, я заболела. Резко и внезапно: высокая температура, тошнота, непонятные синяки по всему телу. Да, конечно, мы сразу обратились в больницу, там взяли анализы, которые и показали, что проблема гораздо серьезнее.

Окончательный диагноз девушка и ее родители узнали только во Владивостоке, когда приехали в Краевой онкогематологнический центр - острый миелобластный лейкоз. Это опухолевое перерождение миелоидного ростка клеток крови, которые полностью или частично заменяют ее здоровые элементы, но не способны выполнять их функцию. В быту его часто называют белокровием. Назначенное лечение положительного эффекта не дало и врачи рекомендовали семье Анны поискать особое лекарство, подходящее именно к этому типу заболевания и дающее хорошие результаты.

- Но вот и оплатить нам самим было практически нереально - приобрести его можно было только в Германии или Москве, - отметила Аня. - Мы даже не надеялись, что все получится: и дорого, и далеко. Но нам пришел на помощь благотворительный фонд «Сохрани жизнь». Именно они взяли на себя все расходы и по приобретению, и по доставке.

История Анны не единственная, прозвучавшая на концерте - здесь вспомнили как положительные случаи, когда помощь неравнодушных людей помогла спасти жизни так и те случаи, когда не хватило буквально нескольких дней.

- Конечно, нам хочется, чтобы все наши подопечные выздоравливали, средства всегда находились и все проблемы решались моментально, - говорит президент приморского благотворительного фонда «Сохрани жизнь» Светлана Горковенко. - Однако, мне кажется, люди должны всегда помнить, что от их отзывчивости на самом деле зависит чья-то жизнь. И что мы, благотворительные фонды, ведем сборы исключительно в поддержку какого-то реально существующего человека и для решения какой-либо конкретной проблемы.

Вы можете присоединиться к участию и помощи нашим детям, отправив СМС на номер 3443 со словом БФСЖ и суммой пожертвования.