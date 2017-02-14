Депутаты озабочены вопросом питания в детских садах и школах Владивостока

Качество продукции вызывает настороженность

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

На заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Думы города депутаты рассмотрели отчет о результатах проверки Контрольно-счетной палаты Владивостока, касающейся обоснованности и эффективности расходов бюджета на организацию питания в дошкольных образовательных учреждениях. Как сообщили РИА VladNews в пресс-службе Думы, депутаты озабочены вопросом, связанным с организацией питания в детских садах и школах Владивостока.

По их мнению, необходимо уделить внимание аукциону, по которому один из участников снизил цену, что вызывает настороженность по поводу качества продукции. Представители управления по работе с муниципальными учреждениями образования администрации города Владивостока гарантировали, что этому вопросу уделят особое внимание; в образовательных учреждениях есть сотрудники, ответственные за качество продуктов питания, приготовление пищи. Но этот вопрос останется под контролем депутатского корпуса.