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Политика и экономика

Пенсии МВД в 2017 году: последние новости, повышение, индексация

Снижения пенсионных выплат и льгот не будет
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Пенсии МВД в 2017 году – это один из наиболее острых вопросов, поскольку много россиян до выхода на пенсию работали в этом ведомстве, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Так, после того как в 2016 году обещанную доиндексацию власти заменили на единовременную выплату, многие начали опасаться, что и в 2017 году пенсии не проиндексируют.

Но, как уже известно, с 1 февраля прошла индексация пенсий неработающим пенсионерам на 5,4%. И правительство приготовило еще несколько положительных изменений для россиян.

Увеличение пособия

Власти обещают, что в 2017 году снижения пенсионных выплат и льгот не будет. Поэтому обсуждения касательно отмены индексации и различных выплат уже не актуальны. То, что в предыдущем году пенсия не была проиндексирована по уровню инфляции, связано с экономическим кризисом. Но, как обещают власти, ситуация меняется в стране в лучшую сторону. И хотя еще не все так гладко в экономике, как хотелось бы, но кризис не должен повлиять на поддержку пожилых граждан и пенсионные выплаты. Об этом ранее заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

В прошлом году индексация прошла на уровне 4%. Это не покрыло уровень инфляции 2015 года. В 2017 году запланирована индексация в 5,8%. С 1 февраля пенсии были проиндексированы на 5,4%. А уже с 1 апреля пройдет вторая индексация, которая составит 0,38%.

Оптимизация расходов

Следует отметить, что власти анонсировали на 2017 год сокращение штата сотрудников МВД на 110 тыс единиц. Эксперты считают, что сокращение единиц будет направлено на снижение расходов для финансовой поддержки. Поэтому многие опасаются, что им попросту не удастся доработать в ведомстве до выхода на пенсию.

Власти утверждают, что изменения затронут управленческие аппараты на региональном уровне. Инициатива по снижению затрат принадлежит финансовым ведомствам страны. Так, планируется снизить расходы путем сокращения общего штата сотрудников на 10%.

К тому же, появилась информация, что в 2017 году могут сократить пенсионные выплаты работающим пенсионерам. Окончательное решение принято, но высказанные чиновниками мнения расходятся. Возможные сокращения пособий, скорее всего, не затронут выплаты бывшим сотрудникам МВД, считают эксперты.

Отметим, на уровень пенсионных выплат, которые получают бывшие сотрудники МВД, влияет еще несколько факторов:

— Служба в течение 20 лет дает право на доплату в 50%, ежегодно добавляется еще по 3%. Максимально возможная прибавка к пенсии составляет 85%. Но при этом могут изменить срок службы до 25 лет.
— При смешанном сроке службы ежегодная прибавка к заслуженному пособию составляет по 1% в год работающим сотрудникам.
— Получение инвалидности по заболеванию дает право на надбавку 75%.
— Ранение, вызвавшее инвалидность, приводит к надбавке в 85%, но может составлять свыше 130% обычной трудовой пенсии, которая назначена нормативами.
— Семьи сотрудников, погибших при участии в боевых действиях, получают финансовую поддержку в виде 40% от заработка погибшего.
— Если гибель сотрудника не связана с боевыми действиями, выплаты семье составляют 30% от оклада.

Все эти нормы пока еще остаются в силе.

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