История в танце

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

18 марта в 18-30 в Большом зале Приморской краевой филармонии будет "Сложно - просто..."

Этот проект - авторский перфоманс @ds_chicago. Это шоу = жизнь. Это - история в танце. Это - вечная тема, которая сейчас особенно актуальна. Это - нерв в движении и мысли о главном. Это для тех, кто думает и сопереживает. Для тех, кто любит эффектное зрелище и хочет внимать, затаив дыхание...

Это для тебя. Это "Сложно - просто..."

18 марта в 18-30. Большой зал Приморской краевой филармонии.

Стоимость билета 500 рублей (независимо от места). Билеты можно приобрести в кассе филармонии, скоро - на VL и в кассах ДальПартера. Следите за новостями!