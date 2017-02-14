Обрушение трассы в центре Владивостока: фоторепортаж РИА VladNews 18:40, 14 февраля Обрушение трассы в центре Владивостока: фоторепортаж РИА VladNews (Фото)
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Культура

Проект "Сложно-просто.." пройдёт во Владивостоке

История в танце
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

18 марта в 18-30 в Большом зале Приморской краевой филармонии будет "Сложно - просто..."

Этот проект - авторский перфоманс @ds_chicago. Это шоу = жизнь. Это - история в танце. Это - вечная тема, которая сейчас особенно актуальна. Это - нерв в движении и мысли о главном. Это для тех, кто думает и сопереживает. Для тех, кто любит эффектное зрелище и хочет внимать, затаив дыхание...

Это для тебя. Это "Сложно - просто..."

18 марта в 18-30. Большой зал Приморской краевой филармонии.

Стоимость билета 500 рублей (независимо от места). Билеты можно приобрести в кассе филармонии, скоро - на VL и в кассах ДальПартера. Следите за новостями!

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