"Хронограф" - новая передача на 101,7 fm

Познаем мир вместе со слушателями

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Радио "Ви-Би-Си" представляет новый проект под названием "Хронограф" - одна из самых познавательных радио-передач.

Ведущий Дмитрий Шакин расскажет слушателям, когда лыжная эстафета стала олимпийским видом спорта или, кто открыл острова Фиджи.

А вы можете ответить на вопрос, где была зафиксирована самая низкая температура Земли?

Как на самом деле звали Боба Марли? И как он стал известен на весь мир?

Об этом и многом другом вы можете узнать на волнах 101,7 fm в познавательно-аналитической программе «Хронограф».

Передача выходит ежедневно в:13:20, 16:20, 19:20, 22:20.