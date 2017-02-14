«Осторожно! Театр вызывает привыкание» – о том, как создавался самый театральный проект Владивостока

Какую роль театр играет в жизни людей

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Что такое театр? Какую роль он играет в жизни людей? Почему у кого-то есть потребность в нём, а у кого-то нет? Эти и многие другие вопросы ставили перед собой создатели видеопроекта «Мнения». Каждый выпуск затрагивает насущную, вечную тему для актеров, сценаристов, режиссеров-постановщиков и преподавателей актерского мастерства. Создатели проекта стремятся правдиво и открыто рассказать своему зрителю о театре, развеять стереотипы и штампы. Герман Авеличев - актер Театра Молодежи, идейный вдохновитель проекта «Мнения» рассказал Yourlife.pro, как создавался проект, что волнует актера и, чем создатели в ближайшем будущем планируют удивить своих зрителей.

Прочесть интервью и посмотреть первый выпуск можно здесь: http://yourlife.pro/