Приморские кудоисты завоевали медали всех достоинств на Кубке мира

Такие высокие результаты спортсменов дальневосточников закономерны

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

В городе Мумбаи (Индия) завершился Кубок мира по восточному боевому единоборству кудо, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. По итогам соревнований приморские спортсмены, которые выступили в составе сборной России, завоевали золотую, серебряную и бронзовую медали.

В категории 250 единиц отличился Игорь Пермин. Две досрочные победы нокаутом и болевым приемом обеспечили ему выход в финал, где Игорь одолел представителя Японии. В категории 240 единиц Гегам Манавазян завоевал «серебро», проиграв сопернику из Грузии. Бронзовую медаль в категории 270 единиц взял владивостокский спортсмен Константин Караульных.

Как отметил руководитель федерации кудо ДВФО Александр Ясин, такие высокие результаты спортсменов дальневосточников закономерны.

«Мы очень рады и искренне поздравляем наших спортсменов. На протяжении ряда лет они доказывали, что являются сильнейшими, и в очередной раз с честью отстояли свой регион на престижном мировом турнире. Эти заслуженные награды - не только высокое достижение, но и показатель самоотверженного труда и четко поставленных целей самих спортсменов, их тренеров и поддержки федерации», - подчеркнул Александр Ясин.