Видео обрушения дороги в центре Владивостока зафиксировали очевидцы

Трасса перекрыта

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

На месте обрушения дороги в районе ул. Станюковича в настоящее время работают специалисты администрации Владивостока, МЧС, полиции, ДГК и других ведомств, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

По сообщению специалистов, при проведении земляных работ при строительстве объекта в районе ул. Станюковича, 28а, в результате выборки грунта произошло частичное обрушение дороги. Пострадавших нет.

В связи с этим временно закрыт сквозной проезд по улице Станюковича – от дома № 3 до Станюковича, 54.

Причины происшествия выясняются.

Специалисты в ближайшее время примут решение о способах и технологии восстановления дороги.