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В центре Владивостока эвакуируют людей

Произошел обвал дороги
Фото: УМВД России по Приморскому краю Фото: УМВД России по Приморскому краю
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке проведена эвакуация людей из офисного здания, стоящего рядом со стройкой, где произошел обвал трассы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ТАСС. Людей также попросили покинуть корпуса расположенного напротив места аварии Приморского краевого института развития образования и общежития этого учебного заведения.

Напомним, ранее агентство сообщало, что в центре Владивостока обрушился участок трассы. По предварительной информации, никто не пострадал. На месте обрушения подпорной стены уже работают краевые спасатели. Предполагается, что глубина обрушения составила до 20 метров и около 15 в ширину.

Сейчас дорога в районе улицы Станюковича, 28А перекрыта в обе стороны. На месте инцидента работают два наряда ДПС, инспектор дорожного надзора Госавтоинспекции Владивостока, сотрудники МЧС.

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