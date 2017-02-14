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Общество

В Лазовском заповеднике и нацпарке "Зов тигра" насчитали 15 тигров и 9 тигрят

На охраняемой территории прошел зимний мониторинг по следам на снегу
Фото: Лазовский заповедник Фото: Лазовский заповедник
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Сотрудники Лазовского заповедника и национального парка «Зов тигра» провели зимний учет полосатого хищника по следам на снегу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Лазовского заповедника. Предварительные итоги мониторинга свидетельствуют о том, что численность тигра на территории ООПТ остается стабильной.

Мониторинг группировок тигра в Лазовском заповеднике и национальном парке "Зов тигра" проводился в течение декабря 2016 и января 2017 года. В течение этого времени специалисты собирали информацию о следах тигров со всей охраняемой территории, а во второй половине января провели учеты тигра и других животных на постоянных маршрутах.

Инспекторы и научные сотрудники ООПТ, вооруженные GPS-навигаторами, вышли на заранее разработанные маршруты по территории заповедника и нацпарка. На каждом маршруте сотрудники вели по два дневника – один для учета следов тигра и копытных, а в другой заносилась информация о следах других видов животных суточной или менее давности. Из-за обильных снегопадов вся территория ООПТ этой зимой покрыта снегом, за исключением южных склонов в прибрежной части. В заповеднике учетчики проходили маршруты в основном пешком, а в труднодоступных районах нацпарка приходилось использовать снегоходы и мотобуксировщики.

В Лазовском заповеднике сотрудники изучили следы на 21 маршруте общей протяженностью 191 километр. В прохождении маршрутов приняли участие 26 человек. Во время учета обнаружена 41 дорожка следов тигра. Всего в декабре-январе в заповеднике специалисты зафиксировали 10 самостоятельных тигров, из них 5 самцов и 5 самок, а также 6 тигрят в двух выводках (в одном 4 и в другом 2).

В национальном парке "Зов тигра" силами 16 сотрудников пройдено 18 маршрутов общей протяжённостью 163 километра. Во время учёта здесь зафиксировано 20 дорожек следов тигра. Полосатые хищники отметились в бассейнах рек Милоградовки и Пасечной. А вот в верховьях реки Уссури следов тигров учетчики не обнаружили. По предварительным данным в национальном парке в декабре – январе зафиксированы 5 самостоятельных особей (2 самца и 3 самки) и трое тигрят в двух выводках (по 1 и по 2 тигрёнка).

Таким образом, во время зимнего мониторинга на территории Лазовского заповедника и нацпарка "Зов тигра" сотрудники ООПТ насчитали 15 взрослых тигров и 9 тигрят.

Специалисты получили и другие интересные данные. Так, в Лазовском заповеднике учетчики по следам зафиксировали выводок рыси, в котором два рысёнка. Совсем свежие следы семейства были обнаружены в долине реки Перекатная выше ключа Третий Лог. «Такое бывает редко, по крайней мере, в моей практике, - констатировала старший научный сотрудник ООПТ Галина Салькина, - рысь ведет скрытный образ жизни и встречи с ней носят единичный характер, а тут целый выводок».

По словам директора ФГБУ "Объединенная дирекция Лазовского государственного природного заповедника имени Л.Г. Капланова и национального парка "Зов тигра" Владимира Арамилева, зимний мониторинг в ООПТ прошел успешно и без нештатных ситуаций. «По данным мониторинга прошлого года на территории заповедника и нацпарка насчитывалось 19

взрослых тигров и 6 тигрят в двух выводках. Предварительные данные нынешнего учета свидетельствуют, что численность краснокнижного хищника в ООПТ стабильна. Плотность популяции тигра на территории Лазовского заповедника остается самой высокой на Дальнем Востоке», - отметил директор ООПТ.

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