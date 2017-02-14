11 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

С начала года полицейскими привлечены к ответственности 649 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 594 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России 11 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Они привлечены к уголовной ответственности.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 100 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. За неделю нетрезвые водители спровоцировали четыре ДТП, в которых пострадали 4 человека. Аварии произошли в Спасском, Надеждинском, Черниговском районах, Лесозаводском городском округе.