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Свыше 1200 нетрезвых водителей "поймали" сотрудники полиции в Приморье

11 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

С начала года полицейскими привлечены к ответственности 649 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 594 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России  11 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Они привлечены к уголовной ответственности.

За прошедшую неделю сотрудники ГИБДД Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 100 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. За неделю нетрезвые водители спровоцировали четыре ДТП, в которых пострадали 4 человека. Аварии произошли в Спасском, Надеждинском, Черниговском районах, Лесозаводском городском округе.

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