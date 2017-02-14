Прокуратура Приморья начала проверку по факту обрушения дороги в центре Владивостока

Проезд перекрыт

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

По факту обвала дорожного полотна в центре Владивостока прокуратурой Фрунзенского района города Владивостока организована проверка с выездом на место происшествия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры Приморья.

Установлено, что в районе поврежденного участка автомобильной дороги ведутся строительные работы по возведению объекта недвижимости. Проверяющим предстоит выяснить причины произошедшего и лиц, ответственных, в том числе, за содержание данного участка и за обеспечение сохранности конструктивных элементов автомобильной дороги.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что в районе улицы Станюкевича произошло обрушение дорожного полотна. По предварительных данным пострадавших нет, аварийный участок дороги в настоящее время огражден, проезд по нему не осуществляется.

Ход проверочных мероприятий находится на контроле прокуратуры края.