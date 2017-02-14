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Политика и экономика

Единоросса Хачика Шагиняна не пустили в Думу Спасского района

Суд встал на сторону «Партии Дела» в вопросе об избрании спикера Думы Спасского района
На фото: Всеволод ИЮ / zpress.ru На фото: Всеволод ИЮ / zpress.ru
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

«Партия Дела», чьи успехи на местных выборах 2015-2016 годов стали главной политической сенсацией в Приморье, продолжает защищать результаты народного волеизъявления. 8 февраля суд Спасского района Приморья вынес вердикт по резонансному делу: незаконным было признано октябрьское решение местной Думы об избрании на пост спикера единоросса Хачика ШАГИНЯНА. Причиной стало наличие более раннего решения Думы Спасского муниципального района, согласно которому председателем депутатского корпуса была избрана представитель «Партии Дела» Наталья НЕРОДА.

Напомним, что в сентябре 2016 года «Партия Дела», против которой была развернута масштабная пиар-кампания, смогла провести в муниципальную Думу пять из пяти выдвинутых ей кандидатов. В то время как «Единая Россия» - только четверых из 15 выдвинутых. Такой расклад давал «Партии Дела» моральное право избрать на пост председателя Думы своего представителя. Однако к такому торжеству демократии в приморских коридорах власти оказались готовы не все: избранные не от «партии власти» депутаты подверглись беспрецедентному давлению. А после того, как представители «Партии Дела» инициировали проведение первого заседания Думы Спасского муниципального района, где был рассмотрен вопрос об избрании спикера, полицейские задержали депутатов под предлогом того, что они мешают работе органов власти района!

Спустя некоторое время сторонам конфликта все же удалось прийти к компромиссу. Председателем думы Спасского района стал единоросс Хачик Шагинян, а его заместителем – один из самовыдвиженцев. При этом о решении избрать спикером депутата от «Партии дела» Наталью НЕРОДА, принятом в ходе первого заседания, депутаты просто «забыли». Возникшая правовая коллизия и стала предметом судебного разбирательства, которое в начале февраля закончилось победой «Партии Дела» в суде первой инстанции.

Сложившуюся ситуацию деловой газете «Золотой Рог» прокомментировал председатель приморского регионального отделения «Партии Дела» Всеволод ИЮ.

- Какие аргументы представители «Партии Дела» приводили в ходе судебных заседаний, чтобы доказать свою правоту?

- Самый главный аргумент – это документально оформленное решение об избрании спикером депутата от «Партии Дела» Натальи Нероды. Оно было принято большинством голосов на первом заседании Думы в конце сентября, и до сих пор его никто не отменил в судебном порядке. Добавлю, что в соответствии с ч. 1 ст. 26 Устава Спасского района, председатель Думы избирается именно на первом заседании Думы. При избрании Шагиняна, которое прошло уже на втором заседании, дума отменила свое же решение об избрании спикером нашего депутата. То есть наши оппоненты нарушили Устав. Поэтому логично, что более позднее решение об избрании спикером Хачика Шагиняна суд Спасского района признал нелегитимным.

- Означает ли решение Спасского районного суда, что председателем районной Думы автоматически станет представитель «Партии Дела»?

- Думаю, что проигравшая сторона будет подавать апелляцию в Приморский краевой суд, поэтому давайте дождемся окончательного решения. Кстати, победу нашего депутата Натальи Нероды на выборах-2016 пыталась оспорить ее соперница из «Единой России». Однако сначала районный суд, а затем и краевой подтвердили, что победа кандидатом «Партии Дела» была одержана абсолютно честно. Это значит, что все депутаты от «Партии Дела», составляющие фракционное большинство в районной Думе, сохранят свои мандаты.

В целом, последние судебные решения внушают определенный оптимизм. Ведь после того, как в 2015 году результаты выборов в Спасском районе были попросту отменены, мы стали терять веру в независимость нашей судебной системы от тех или иных органов власти.

- Что происходило в Думе Спасского района эти четыре месяца? Не нанесли ли политические разногласия вред жителям района?

- Несмотря на то, что интересы «Партии Дела» - а значит, и всех жителей района, которые голосовали за ее кандидатов, – были проигнорированы, наши депутаты сделали все, чтобы Дума работала конструктивно и плодотворно. Бюджет Спасского района на 2017 год был утвержден в срок, при участии депутатов состоялся конкурс на замещение должности главы района.

- В период избирательной кампании и сразу после выборов на членов «Партии Дела» в Спасском районе оказывалось давление: у одних шли обыски, а Вас прямо с заседания Думы увозили судебные приставы… Понесли ли сотрудники силовых органов какое-либо наказание за эти странные, мягко говоря, действия?

- Действительно, после осенних выборов на представителей партии шло сильное давление, которое привело как к материальным, так и к моральным потерям. Однако резонанс, поднявшийся после вмешательства в ситуацию федерального руководства «Партии Дела», заставил силовиков вспомнить о том, что их главная функция – правоохранительная, а не карательная. Таких грубых выпадов, как в период выборов, с их стороны больше не происходит. Кстати, наши депутаты через суд добились отмены административного протокола, составленного на них после первого заседания Думы. Теперь представители «Партии Дела» намерены добиваться компенсации нанесенного им морального вреда.

Источник: Евгений СИДОРОВ, Газета "Золотой Рог"
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