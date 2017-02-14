ГИБДД: Дорога в центре Владивостока перекрыта

В районе Станюкевича обвалилась трасса

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Дорога в районе здания по улице Станюкевича, 28А перекрыта, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Сотрудники ГИБДД сообщили корреспонденту РИА VladNews, что сейчас трасса перекрыта в оба направления. Напомним, ранее агентство сообщало об обвале трассы в центре города. Сейчас прилегающая территория оцеплена сотрудниками полиции, ограничено пешеходное и автомобильное движение на участке автодороги. Водителям предлагается выбирать альтернативные пути объезда.

На месте инцидента работают два наряда ДПС, инспектор дорожного надзора Госавтоинспекции Владивостока, сотрудники МЧС.

В результате ЧП граждане не пострадали. Устанавливаются обстоятельства происшествия.