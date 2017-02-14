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Пьяная жительница Приморья устроила дебош во время ареста ее автомобиля

Транспорт все-таки был изъят и передан взыскателю на ответственное хранение
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Работники отдела судебных приставов по Уссурийскому городскому округу вместе с взыскателем выехали по адресу проживания должницы с тем, чтобы наложить арест на принадлежащий ей автомобиль марки Mazda ZR Wagon, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УФССП Приморья.

Прибегнуть к принудительным мерам взыскания в виде ареста транспортного средства судебных приставов заставило нежелание владелицы автомашины добровольно выплачивать женщине денежные средства в размере 80 тысяч рублей, взысканные с нее в судебном порядке.

Двигаясь в служебном автомобиле к дому должницы, судебные приставы еще издали заметили приближающуюся автомашину со странной траекторией движения. Автомобиль, виляя из стороны в сторону, ехал с явным превышением скорости. Номера транспортного средства дали понять судебным приставам, что это именно та автомашина, которая подлежала аресту. Работники отдела судебных приставов последовали за транспортным средством. Наблюдая за манерой вождения «рулевого», исполнители закона еще раз утвердились в догадке, что водитель находится в состоянии опьянения. Машина двигалась по частному сектору, создавая реальную угрозу идущим по обочине дороги людям. Чтобы остановить автомобиль, судебные приставы обогнали нарушителя и перегородили ему дальнейший путь. Водитель был вынужден остановиться. Подойдя к машине, работники отдела судебных приставов, представившись, объяснили мужчине, что ему необходимо выйти из автомобиля, поскольку данное транспортное средство подлежит аресту. При этом из открытого окна раздавалась громкая музыка, а из салона доносился запах алкоголя. На место остановки нетрезвого водителя были вызваны сотрудники ГАИ.

Когда судебные приставы приступили к процедуре описи и ареста автотранспорта, к месту совершения исполнительных действий подоспела сама владелица автомобиля, являющаяся должницей. Жительница Приморья, от которой, по словам всех присутствующих, разило алкоголем, принялась оскорблять работников отдела судебных приставов по Уссурийскому городскому округу, выкрикивая нецензурные слова в адрес представителей власти.

Несмотря на дебош, устроенный неплательщицей, процедура ареста была завершена, а арестованный автомобиль передан взыскателю на ответственное хранение.

Кроме этого, должнице придется нести ответственность за публичное оскорбление представителей власти. Материалы доследственной проверки направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года.

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