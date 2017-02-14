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Старшеклассники Владивостока проходят профессиональные пробы

Занятия проходят каждую неделю
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Мастер-классы для учащихся старших классов по профессиональному ориентированию проводятся по инициативе административно-территориального управления Первомайского района и управления по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Первомайскому району, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Еженедельно на базе Промышленного колледжа энергетики и связи для школьников проходят занятия по следующим направлениям: энергетика, связь, сервис и строительство. Ребятам рассказывают об основах таких специальностей, как монтаж и эксплуатация линий электропередачи, почтовая связь, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, парикмахерское искусство и другие.

Такие мастер-классы позволяют старшеклассникам погрузиться в профессии, узнать специфику разных специальностей и примерить их на себя, что поможет будущим выпускникам определиться с выбором специальности и учебного заведения.    

Автор фоторепортажа: Администрация Владивостока

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