Старшеклассники Владивостока проходят профессиональные пробы

Занятия проходят каждую неделю

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Мастер-классы для учащихся старших классов по профессиональному ориентированию проводятся по инициативе административно-территориального управления Первомайского района и управления по организации работы комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по Первомайскому району, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

Еженедельно на базе Промышленного колледжа энергетики и связи для школьников проходят занятия по следующим направлениям: энергетика, связь, сервис и строительство. Ребятам рассказывают об основах таких специальностей, как монтаж и эксплуатация линий электропередачи, почтовая связь, строительство и эксплуатация зданий и сооружений, парикмахерское искусство и другие.

Такие мастер-классы позволяют старшеклассникам погрузиться в профессии, узнать специфику разных специальностей и примерить их на себя, что поможет будущим выпускникам определиться с выбором специальности и учебного заведения.