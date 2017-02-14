На месте обвала трассы во Владивостоке работают спасатели

Обстоятельства случившегося выясняются

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

На месте обрушения трассы в центре Владивостока работают специальные службы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью.

Напомним, ранее РИА VladNews сообщало о том, что сегодня, в 13 часов 23 минуты в Оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Приморскому краю поступило сообщение о том, что в городе Владивостоке в районе дома 28А по ул. Станюковича произошел провал грунта под автодорогой. Размер провала 10х50 метров, глубина до 20 метров.

В 13 часов 30 минут на место провала убыла Оперативная группа Главного управления МЧС России по Приморскому краю, спасатели Владивостокской городской службы спасения, пожарные третьей пожарно-спасательной части 2 отряда Федеральной противопожарной службы и спасатели Приморской краевой поисково-спасательной службы, коммунальные службы города.