Губернатор Приморья поручил разобраться в причинах обрушения трассы во Владивостоке

В центре Владивостока рухнула часть трассы

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Глава региона Владимир Миклушевский дал поручение руководителям департаментов транспорта и дорожного хозяйства, по ЖКХ и топливным ресурсам срочно выехать на место для выяснения обстоятельств происшествия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья. После будет принято решение по дальнейшим действиям власти и спасателей.

Напомним, ранее агентство сообщало о том, что в центре Владивостока обрушилась дорога. На месте обрушения подпорной стены уже работают краевые спасатели. По предварительной информации, глубина обрушения составила до 20 метров и около 15 в ширину.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.