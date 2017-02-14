Почти 50 животных были спасены при пожаре в Приморье

Среди них оказались куры, козы и индоутки

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

На пульт пожарной охраны города Уссурийска поступило сообщение о пожаре, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Приморью. Заявитель сообщил о том, что на улице Общественная открытым пламенем горят деревянные строения.

Через 9 минут пожарные прибыли по указанному адресу и приступили к тушению. Быстро сориентировавшись на месте происшествия и проведя разведку в помещении, огнеборцы столкнулись с горением навеса и кровли летней кухни, а также сарая с животными. В считанные минуты брандмейстеры вывели около 50 животных, среди которых находились куры, козы и индоутки в специально огороженное и безопасное место.

Общая площадь пожара составила 84 кв. м. При тушении пожара были задействованы 21 человек личного состава и 5 единиц техники. В результате происшествия никто не пострадал. В данный момент причины пожара устанавливаются.