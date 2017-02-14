Пожарные Владивостока спасли из горящего здания 14 человек

Обстоятельства случившегося уточняются

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Утром 13 февраля в 6:51 на пульт пожарно-спасательной службы города Владивостока поступила информация о пожаре в частном доме, расположенном на улице Пятнадцатая, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ГУ МЧС России.

Уже через 6 минут пожарные прибыли по сигналу тревоги. Огнеборцы оперативно сориентировались на месте происшествия и приступили к тушению жилого здания. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. В связи с сильным задымлением внутри помещения, пожарные приняли решение задействовать 4 звена газодымозащитной службы. Работая в сложных и опасных условиях, брандмейстеры при помощи спасательных устройств, вывели на улицу из объятого пламенем помещения 14 человек, в том числе одного ребёнка.

В 07.46 пожар был локализован, в 11.36 – полностью ликвидирован. Общая площадь пожара составила 100 кв. м. С огнём боролись 26 человек личного состава и 6 единиц техники. Благодаря грамотным решениям и оперативным действиям огнеборцев в результате происшествия никто не пострадал, не пострадали и вблизи расположенные объекты. В настоящее время причины пожара устанавливают специалисты.