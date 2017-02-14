«Дело Шамратова»: следователи ГСУ СК России намерены изучить работу следователей полиции в Приморье

​Некоторые «громкие» дела, которые расследовали следователи СУ УМВД по Приморскому краю, будут изучены в ходе «раскрутки» «дела о премиях»

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

В ходе расследования так называемого «дела Шамратова», следователи Главного следственного управления СК России (Шестое следственное управление с дислокацией в Хабаровске) могут изучить не только взаимоотношения начальников и подчиненных в части «назначения премий», но и некоторые уголовные дела, сообщает РИА VladNews со ссылкой на портал «Золотой Мост».

В частности, вопросы могут коснуться работы следователей и старших следователей СУ УМВД по Приморскому краю, которые занимались «экономическими» делами и делами по ОПС (организованным преступным сообществам). Основанием для проверок могут стать обращения некоторых подследственных, которые прямо указывали – в отношении них дела носят явно «заказной» характер. Довольно часто это были «лесные» дела и споры о принадлежности той или иной недвижимости. В результате затяжных расследований, фигуранты таких дел по году, а то и по два находятся под стражей. Кроме того, в последние годы СУ УМВД по Приморскому краю вдруг проявило интерес к расследованию дел по ОПС – «организованным преступным сообществам», ст. 210 УК РФ, хотя «210-я» требует больших затрат времени, дополнительных экспертиз и большого объема ОРМ (оперативно-розыскных мероприятий).

Дело в том, что статья 210 УК РФ не является отдельным и самостоятельным составом преступления – она всегда идет в качестве «довеска» к другим статьям Уголовного кодекса, как правило, «тяжким» и групповым. Применение статьи 210 УК РФ в качестве дополнительной меры уголовного преследования, влечет более суровое наказание, добавляя к «основному сроку» от 5 до 20 лет реального лишения свободы . Но нужно понимать, что доказать вину по 210 статье УК весьма сложно. После вступления нового УК РФ в силу в 1997 году, ст. 210 УК РФ практически не применялась в России первые пять лет, так как по ней не было четких критериев доказывания вины обвиняемых и подсудимых, не было следственной и судебной практики. Но вот в «десятых» годах ст. 210 УК РФ «набрала популярность». В последние 2-3 года Следственное управление УМВД по Приморскому краю вдруг стало расследовать «210-ю» в значительных количествах.

Узнав об аресте Шамратова и Нестерова, сами арестанты «ранних» дел СУ УМВД по ПК, а также родственники (как по 210-м статьям УК РФ, так и по другим делам) стали обращаться с жалобами на то, что их дела были сфабрикованы — кто-то в прокуратуру, а кто-то и в ведомство Александра Бастрыкина. Теперь, похоже, «старые» дела полицейских следователей Приморья могут получить новую правовую оценку. Особенно те дела, по которым имеются сотни жалоб от обвиняемых.

Так что, вполне возможно, в ближайшее время можно будет увидеть рапорта «по собственному желанию» (и добровольные увольнения) некоторых следователей СУ УМВД по ПК, которые считались у своего руководства на хорошем счету. Лед тронулся, господа присяжные заседатели…