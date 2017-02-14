Владивостокские таксисты продолжают неадекватно вести себя на дороге

Только в понедельник ПДД нарушили 26 водителей такси

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке за минувшие сутки было зарегистрировано 220 эпизодов не предоставления преимущества пешеходам водителями, а также 152 нарушения ПДД самими пешеходами. В понедельник, 13 февраля, в приморской столице проходило профилактическое мероприятие, направленное на снижение числа аварий с участием пешеходов, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. В связи в этом резко возросло и число выявленных нарушений ПДД: составлено 536 протоколов за сутки.

Среди нарушений, зарегистрированных в этот день также пьяная езда (8), выезды на полосу встречного движения (11), нарушения правил перевозки детей (10), тонировка стекол авто в нарушение норм ГОСТ (9).

Инспекторы ДПС остановили в понедельник на дорогах Владивостока 14 любителей превысить скорость. Владивостокцы нарушили правила парковки 37 раз, 39 ТС было поставлено на штраф-стоянку. В 6 остановленных авто находились злостные неплательщики административных штрафов.

ПДД нарушили 5 водителей автобусов и 26 таксистов.

Всего в первый день новой недели в приморской столице произошло 53 ДТП, из них 32 - с материальным ущербом. В 11 случаях участники аварий составили европротоколы. В ДТП пострадал один человек.