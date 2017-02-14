В центре Владивостока обрушилась трасса

Во Владивостоке обрушилась дорога, сообщает корреспондент РИА VladNews.
Инцидент произошел в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича, где частично обвалилось дорожное полотно. По предварительной информации, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, которые уже перекрыли обвалившийся участок дороги.
В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.
Информация обновляется.
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