В центре Владивостока обрушилась трасса

Проезд закрыт

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

Во Владивостоке обрушилась дорога, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Инцидент произошел в районе в районе дома 28А по ул. Станюковича, где частично обвалилось дорожное полотно. По предварительной информации, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, которые уже перекрыли обвалившийся участок дороги.

В обстоятельствах случившегося еще предстоит разобраться специалистам.

Информация обновляется.

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