Желающих отмечать торжество во вторник не так много

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

15 молодых пар в Приморье планируют узаконить свои отношения сегодня, 14 февраля, в День всех влюбленных, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Четыре новых семьи появится во Владивостоке, по две – в Арсеньеве, Большом Камне и в Михайловском муниципальном районе, по одной – в Красноармейском, Октябрьском и Партизанском муниципальных районах.

Специалисты отмечают, что в этом году желающих создать семью в обычно популярный для регистрации праздничный день не так много, по сравнению с прошлым. Наверняка это связано с тем, что 14 февраля выпало на начало рабочей недели – вторник. Далеко не всем молодоженам удобно организовывать свадебную церемонию в рабочий день.

Отмечается, что в последние годы набирает популярность Российский праздник – День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля. И пик заключения браков приходится именно на него – только 8 июля 2016 года в Приморье образовалось около 160 новых семей.