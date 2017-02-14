Владивостокцам расскажут, как создать красивый сад своими руками

Начало в 14 часов

Владивосток, вторник, 14 февраля , РИА Vladnews.

О том, как создать на своём дачном участке красивый сад, расскажут в предстоящую пятницу, 17 февраля, на занятии в школе садоводов и огородников во Владивостоке. На бесплатную лекцию приглашаются все желающие, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Союз садоводов при поддержке администрации Владивостока продолжает проводить интересные и познавательные занятия для наших садоводов и огородников, - рассказала Ольга Михалёва, начальник отдела по развитию общественного партнерства администрации города. - По многочисленным просьбам слушателей темой предстоящего занятия станет - создание красивого сада на дачном участке своими руками».

Занятие пройдёт в актовом зале административно-территориального управления Первореченского района администрации Владивостока (ул. Ильичева, 15, 2 этаж, актовый зал).