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Общество

Названа точная дата конца света

Из строя выйдут все электронные системы, а затем наступит конец человечества
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, среда, 15 февраля , РИА Vladnews.

Ученым из США удалось определить дату, когда на Земле произойдет конец света, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ФАН. Сообщается, что все живое погибнет из-за солнца. 

Американские исследователи длительное время изучали активность Солнца. Ученые считают, что, когда активность Солнца достигнет критического минимума, произойдет гибель всего живого вокруг. Есть предположения, что апокалипсис начнется уже через 30 лет. 

Снижение солнечной активности приведет к сокращению гелиосферы, представляющей собою защитный слой, который регулирует работу магнитного поля Земли. Из-за сокращения гелиосферы в Солнечную систему будут проникать высокоэнергетические частицы. Сначала из строя выйдут все электронные системы, а затем наступит и конец человечества.

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